Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 146 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Враг применил 5285 дронов-камикадзе и совершил 2856 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес 58 авиационных ударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5285 дронов-камикадзе и совершил 2856 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили семь вражеских штурмов, кроме этого противник нанес пять авиационных ударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении сегодня активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

Силы обороны с начала суток отбили 28 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Одно боестолкновение еще не завершено.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 87 оккупантов и 28 – ранено; уничтожена одна тяжелая огнеметная система, две единицы автомобильного транспорта и десять единиц специальной техники, повреждены три единицы автомобильной и единица специальной техники, два укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 282 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового и Калиновского. Кроме того, авиационному удару подвергся населенный пункт Покровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Доброполья, Зализничного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Новоселовка, Долинка, Копани, Трудовое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подвергся населенный пункт Камышеваха.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

