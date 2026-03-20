Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 146 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

Эксклюзив
17:00 • 9688 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
15:55 • 27450 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 19734 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 21508 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 22505 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 30007 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 18404 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
20 марта, 11:43 • 16245 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18925 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19410 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo20 марта, 11:49 • 20554 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 32270 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 15152 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 11666 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 12613 просмотра
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 27457 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 30009 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 32279 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 42548 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 54825 просмотра
УНН Lite
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo17:17 • 5804 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 12622 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 11675 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 15162 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 30340 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 146 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Оккупанты нанесли 58 авиаударов и провели тысячи обстрелов позиций ВСУ. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 146 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Враг применил 5285 дронов-камикадзе и совершил 2856 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес 58 авиационных ударов – сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5285 дронов-камикадзе и совершил 2856 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили семь вражеских штурмов, кроме этого противник нанес пять авиационных ударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении сегодня активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

Силы обороны с начала суток отбили 28 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Одно боестолкновение еще не завершено.

Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 2574 просмотра

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 87 оккупантов и 28 – ранено; уничтожена одна тяжелая огнеметная система, две единицы автомобильного транспорта и десять единиц специальной техники, повреждены три единицы автомобильной и единица специальной техники, два укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 282 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Тернового и Калиновского. Кроме того, авиационному удару подвергся населенный пункт Покровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Доброполья, Зализничного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Новоселовка, Долинка, Копани, Трудовое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подвергся населенный пункт Камышеваха.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб20.03.26, 08:05 • 4866 просмотров

