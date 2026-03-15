На фронте произошло 49 боев с начала суток 15 марта - Генштаб
С начала суток зафиксировано 49 боев, горячее всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Силы обороны поразили склады БПЛА и логистику врага.
С начала суток 15 марта на фронте произошло 49 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
В Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Кучеровка, Рыжевка, Масензовка, Ходыно, Искрисковщина, Степановка, Будки, Стариково, Казачье, Уланово, Малая Слободка.
На Северо-Слобожанском и курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, совершил 62 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.
На Славянском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Ямполя.
На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе Плещеевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Молодецкое. Одно боестолкновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах населенных пунктов Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в направлении Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяная подверглись авиаударам противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районе Гуляйполя, и в сторону Зализничного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Веселянке.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаударам противника подверглись Никольское и Львово.
Силы обороны Украины поразили объекты логистики и хранилища БПЛА возле Осипенко и Приморска.