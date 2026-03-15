На фронте произошло 49 боев с начала суток 15 марта - Генштаб

$44.1650.96
ukenru
13:39 • 2552 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
10:18 • 10892 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 39186 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 42892 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 37715 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 33130 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 54741 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 52463 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 26317 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 64005 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.5м/с
27%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Де Ниро обратился к украинцам по поводу борьбы против агрессии РФVideo15 марта, 05:16 • 6198 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе15 марта, 05:32 • 16991 просмотра
Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона15 марта, 06:30 • 5206 просмотра
Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ Lanaz в северном Ираке15 марта, 07:27 • 7828 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 10396 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 54743 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 52464 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 39084 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 49077 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 53384 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марин Ле Пен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 10504 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 26160 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 33160 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 28562 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 42410 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Нефть марки Brent
Социальная сеть

На фронте произошло 49 боев с начала суток 15 марта - Генштаб

Киев • УНН

 • 416 просмотра

С начала суток зафиксировано 49 боев, горячее всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Силы обороны поразили склады БПЛА и логистику врага.

На фронте произошло 49 боев с начала суток 15 марта - Генштаб

С начала суток 15 марта на фронте произошло 49 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Кучеровка, Рыжевка, Масензовка, Ходыно, Искрисковщина, Степановка, Будки, Стариково, Казачье, Уланово, Малая Слободка.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, совершил 62 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершал одно наступательное действие в районе Ямполя.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Молодецкое. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах населенных пунктов Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в направлении Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяная подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районе Гуляйполя, и в сторону Зализничного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Веселянке.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаударам противника подверглись Никольское и Львово.

Напомним

Силы обороны Украины поразили объекты логистики и хранилища БПЛА возле Осипенко и Приморска.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск