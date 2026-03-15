ЗСУ уразили склади дронів та логістики росіян на окупованих територіях - Генштаб

Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 31340 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 39046 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 34185 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 30685 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 50117 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 47865 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 25324 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 63122 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 90012 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Популярнi новини
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"15 березня, 02:08 • 18756 перегляди
Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані15 березня, 02:43 • 10613 перегляди
"Державний тероризм не спрацює проти Угорщини": Орбан відповів на лист Ющенка15 березня, 03:18 • 8244 перегляди
Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"15 березня, 04:26 • 6510 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі15 березня, 05:32 • 13493 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 50117 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 47865 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 36213 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 46166 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 50562 перегляди
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 3494 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 24341 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 31452 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 27030 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 40884 перегляди
ЗСУ уразили склади дронів та логістики росіян на окупованих територіях - Генштаб

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Сили оборони уразили об'єкти логістики та сховища БпЛА біля Осипенка та Приморська. Також завдано ударів по скупченнях військ рф у трьох областях.

Фото ілюстративне

Сили оборони України завдали ударів по об’єктах військової логістики російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними військових, у ніч на 15 березня було уражено склад матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осипенко в окупованій частині Запорізької області. Також зафіксовано ураження складу зберігання безпілотників у районі Приморська.

Крім того, напередодні українські підрозділи завдали ударів по районах зосередження російських військ поблизу Куп’янська на Харківщині, а також біля Шахового, Удачного та Покровська в Донецькій області.

Ще один удар зафіксовано в районі Петрівки на тимчасово окупованій території Херсонської області. Наразі масштаби пошкоджень та втрати російських військ уточнюються.

У Генштабі наголосили, що бойова робота зі зниження наступального потенціалу російської армії триває.

ЗСУ уразили радари та пускову установку комплексу С-400 у Криму - Генштаб15.03.26, 11:56 • 1806 переглядiв

Степан Гафтко

