ЗСУ уразили склади дронів та логістики росіян на окупованих територіях - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили об'єкти логістики та сховища БпЛА біля Осипенка та Приморська. Також завдано ударів по скупченнях військ рф у трьох областях.
Сили оборони України завдали ударів по об’єктах військової логістики російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними військових, у ніч на 15 березня було уражено склад матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осипенко в окупованій частині Запорізької області. Також зафіксовано ураження складу зберігання безпілотників у районі Приморська.
Крім того, напередодні українські підрозділи завдали ударів по районах зосередження російських військ поблизу Куп’янська на Харківщині, а також біля Шахового, Удачного та Покровська в Донецькій області.
Ще один удар зафіксовано в районі Петрівки на тимчасово окупованій території Херсонської області. Наразі масштаби пошкоджень та втрати російських військ уточнюються.
У Генштабі наголосили, що бойова робота зі зниження наступального потенціалу російської армії триває.
ЗСУ уразили радари та пускову установку комплексу С-400 у Криму - Генштаб15.03.26, 11:56 • 1806 переглядiв