ЗСУ уразили радари та пускову установку комплексу С-400 у Криму - Генштаб
Київ • УНН
Українські сили уразили станції "Противник" і "Пароль" біля Лібкнехтівки та установку С-400 поблизу Дальнього. Також підтверджено пошкодження комплексу Валдай.
Сили оборони України завдали ударів по російських засобах протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За офіційною інформацією, у ніч на 15 березня українські підрозділи уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки. Ці системи використовуються російськими військами для виявлення повітряних цілей.
Також підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу населеного пункту Дальнє. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.
У Генштабі також повідомили, що після удару 10 березня по радіолокаційному комплексу "Валдай" у районі приморського підтверджено його значне пошкодження.
У військовому командуванні наголошують, що системне ураження російських засобів ППО знижує можливості окупантів контролювати повітряний простір та прикривати свої військові об’єкти.
