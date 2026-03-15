ЗСУ уразили радари та пускову установку комплексу С-400 у Криму - Генштаб

$44.1650.96
ukenru
10:18 • 3922 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.4м/с
25%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Кім Кардаш'ян
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 3510 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 24346 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 31455 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 27033 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 40887 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Brent
Соціальна мережа

Українські сили уразили станції "Противник" і "Пароль" біля Лібкнехтівки та установку С-400 поблизу Дальнього. Також підтверджено пошкодження комплексу Валдай.

Сили оборони України завдали ударів по російських засобах протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За офіційною інформацією, у ніч на 15 березня українські підрозділи уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки. Ці системи використовуються російськими військами для виявлення повітряних цілей.

Також підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу населеного пункту Дальнє. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

У Генштабі також повідомили, що після удару 10 березня по радіолокаційному комплексу "Валдай" у районі приморського підтверджено його значне пошкодження.

У військовому командуванні наголошують, що системне ураження російських засобів ППО знижує можливості окупантів контролювати повітряний простір та прикривати свої військові об’єкти.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетна система С-400
Крим