ВСУ поразили радары и пусковую установку комплекса С-400 в Крыму - Генштаб
Киев • УНН
Украинские силы поразили станции "Противник" и "Пароль" возле Либкнехтовки и установку С-400 вблизи Дальнего. Также подтверждено повреждение комплекса Валдай.
Силы обороны Украины нанесли удары по российским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По официальной информации, в ночь на 15 марта украинские подразделения поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки. Эти системы используются российскими войсками для обнаружения воздушных целей.
Также подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи населенного пункта Дальнее. В настоящее время масштабы повреждений уточняются.
В Генштабе также сообщили, что после удара 10 марта по радиолокационному комплексу "Валдай" в районе приморского подтверждено его значительное повреждение.
В военном командовании отмечают, что системное поражение российских средств ПВО снижает возможности оккупантов контролировать воздушное пространство и прикрывать свои военные объекты.
Движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на штаб российской бригады в Северодонецке15.03.26, 08:44 • 3452 просмотра