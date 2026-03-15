Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ВСУ поразили радары и пусковую установку комплекса С-400 в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Украинские силы поразили станции "Противник" и "Пароль" возле Либкнехтовки и установку С-400 вблизи Дальнего. Также подтверждено повреждение комплекса Валдай.

ВСУ поразили радары и пусковую установку комплекса С-400 в Крыму - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по российским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

По официальной информации, в ночь на 15 марта украинские подразделения поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки. Эти системы используются российскими войсками для обнаружения воздушных целей.

Также подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи населенного пункта Дальнее. В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

В Генштабе также сообщили, что после удара 10 марта по радиолокационному комплексу "Валдай" в районе приморского подтверждено его значительное повреждение.

В военном командовании отмечают, что системное поражение российских средств ПВО снижает возможности оккупантов контролировать воздушное пространство и прикрывать свои военные объекты.

Война в Украине
