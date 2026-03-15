ВСУ поразили склады дронов и логистики россиян на оккупированных территориях - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили объекты логистики и хранилища БпЛА возле Осипенко и Приморска. Также нанесены удары по скоплениям войск РФ в трех областях.
Силы обороны Украины нанесли удары по объектам военной логистики российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным военных, в ночь на 15 марта был поражен склад материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко в оккупированной части Запорожской области. Также зафиксировано поражение склада хранения беспилотников в районе Приморска.
Кроме того, накануне украинские подразделения нанесли удары по районам сосредоточения российских войск вблизи Купянска в Харьковской области, а также возле Шахового, Удачного и Покровска в Донецкой области.
Еще один удар зафиксирован в районе Петровки на временно оккупированной территории Херсонской области. Сейчас масштабы повреждений и потери российских войск уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что боевая работа по снижению наступательного потенциала российской армии продолжается.
