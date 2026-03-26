На фронте зафиксировано почти 60 атак, враг активизировался на Константиновском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

С начала суток враг атаковал на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Сумщина и Черниговщина под артиллерийским огнем.

С начала суток количество атак агрессора на фронте уже составляет 59. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Толстодубово, Коренек, Бачевск, Рыжевка; а также Азаровка и Костобобров Черниговской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Коренек Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском, Славянском, Краматорском и Приднепровском направлениях на данный момент атак противника не зафиксировано.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отбили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево и Лиман.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестка, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Кроме того, Писанцы подверглись авиационному удару.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 11 вражеских атак в районах Гуляйполя, Зализничного, Мирного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошино.

На Ореховском направлении враг атаковал в районах Токмачки, Степного и Щербаков. Район Веселянки подвергся авиаудару.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

