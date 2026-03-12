$43.980.1150.930.10
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 122 боевых столкновения, враг запустил более 4,1 тыс. дронов

Киев • УНН

 274 просмотра

Генштаб сообщил о 122 боевых столкновениях и массированных обстрелах позиций ВСУ. Враг применил 4151 дрон-камикадзе и сбросил 191 управляемую авиабомбу.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 122 боевых столкновения, враг запустил более 4,1 тыс. дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Враг применил 4151 дрон-камикадзе и совершил 2821 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара – сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 4151 дрон-камикадзе и совершил 2821 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг дважды атаковал позиции наших защитников, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Подолы и Глушковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться вперед в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее и в сторону Новоалександровки. Продолжается три штурмовых действия.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 28 оккупантов и 13 – ранено; уничтожено четыре единицы специальной техники, средство РЭБ, поврежден танк, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, пункт управления БпЛА и 14 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 207 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Рыбного, Березового и Новогригоровки. Две атаки продолжаются. Покровское, Подгавриловка, Орлы, Новое Поле и Самойловка подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов: в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Еленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевка, Копани, Ровное, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка, Рождественка. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в направлении Приморского, кроме того нанес авиаудар по Таврическому.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Отрадокаменка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб12.03.26, 16:16 • 2160 просмотров

Антонина Туманова

