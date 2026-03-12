На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб
Генштаб зафиксировал 45 боестолкновений, наивысшая активность врага наблюдается на Гуляйпольском направлении. Оккупанты обстреливают Сумщину и Черниговщину.
С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 45. Активнее всего враг действует на Гуляйпольском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Уланово, Будки, Искрисковщина, Бачевск, Коренек, Ходино, Рыжевка. В Черниговской области: Гута-Студенецкая, Сеньковка, Семеновка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино. Боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковка.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском и Краматорском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра. Один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты шесть раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее. Одно боестолкновение еще не завершено.
На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Рыбного. Кроме того, Покровское подверглось авиаудару противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Зализничного, Еленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка. Девять боестолкновений продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Таврийскому.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
