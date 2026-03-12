На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 1114 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 5656 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 16696 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 33538 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 43811 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 53857 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 67473 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58736 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 46095 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45910 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 49130 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 35204 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 31665 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 26592 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 21899 просмотра
публикации
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 4076 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 4602 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 27213 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 32283 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 59270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Германия
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 536 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 1074 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 14764 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 42571 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 31135 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ
DJI Mavic

На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Генштаб зафиксировал 45 боестолкновений, наивысшая активность врага наблюдается на Гуляйпольском направлении. Оккупанты обстреливают Сумщину и Черниговщину.

На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора уже составляет 45. Активнее всего враг действует на Гуляйпольском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Уланово, Будки, Искрисковщина, Бачевск, Коренек, Ходино, Рыжевка. В Черниговской области: Гута-Студенецкая, Сеньковка, Семеновка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино. Боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Глушковка.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском и Краматорском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра. Один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты шесть раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Рыбного. Кроме того, Покровское подверглось авиаудару противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Зализничного, Еленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка. Девять боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Таврийскому.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Силы обороны поразили российскую РЛС в оккупированном Крыму, С-300 и склады врага - Генштаб12.03.26, 13:16 • 2374 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине