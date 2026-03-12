На фронте уже зафиксировано 45 атак, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан

Эксклюзив

Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара

Эксклюзив

Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City

Эксклюзив

СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"

Эксклюзив

Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск

Эксклюзив

Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам

Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо

Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу

Эксклюзив

Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex

Эксклюзив