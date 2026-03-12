$43.980.1150.930.10
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
На фронті вже зафіксовано 45 атак, ворог найактивніше діє на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Генштаб зафіксував 45 боєзіткнень, найвища активність ворога спостерігається на Гуляйпільському напрямку. Окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину.

На фронті вже зафіксовано 45 атак, ворог найактивніше діє на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора уже становить 45. Найактивніше ворог діє на Гуляйпільському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Уланове, Будки, Іскрисківщина, Бачівськ, Кореньок, Ходине, Рижівка. У Чернігівській області: Гута-Студенецька, Сеньківка, Семенівка 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі  атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському та  Краматорському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Рибного. Крім того, Покровське зазнало авіаудару противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Таврійському.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб12.03.26, 13:16 • 2378 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні