Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 122 бойових зіткнення, ворог запустив понад 4,1 тис. дронів

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 11067 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 20352 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 23201 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 15849 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 15807 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13553 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22207 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39373 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49298 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58360 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.2м/с
68%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46486 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28029 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 35844 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16012 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 18912 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 23204 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 18962 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16056 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46531 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 50647 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 6192 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 10347 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 10311 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28070 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 47927 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 122 бойових зіткнення, ворог запустив понад 4,1 тис. дронів

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Генштаб повідомив про 122 бойові зіткнення та масовані обстріли позицій ЗСУ. Ворог застосував 4151 дрон-камікадзе та скинув 191 керовану авіабомбу.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 122 бойових зіткнення, ворог запустив понад 4,1 тис. дронів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Ворог застосував 4151 дрон-камікадзе та здійснив 2821 обстріл, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 54 авіаційні удари – скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4151 дрон-камікадзе та здійснив 2821 обстріл населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог двічі атакував позиції наших захисників, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Зибине. 

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. 

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля,  Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік Новоолександрівки. Триває три штурмові дії.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 28 окупантів та 13 – поранено; знищено чотири одиниці спеціальної техніки, засіб РЕБ, пошкоджено танк,  чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пункт управління БпЛА та 14 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 207 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Рибного, Березового та Новогригорівки. Дві атаки тривають. Покровське, Підгаврилівка, Орли, Нове Поле та Самійлівка зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів: у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Різдвянка. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Приморського, крім того завдав авіаудару по Таврійському.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

На фронті вже зафіксовано 45 атак, ворог найактивніше діє на Гуляйпільському напрямку - Генштаб12.03.26, 16:16 • 2190 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка