Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов с целью снижения наступательного потенциала противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Ударные беспилотники Украины атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки на оккупированной части Донетчины, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Кроме того, был поражен пункт управления ударными БПЛА противника неподалеку от Мирнограда, подразделение артиллерии в окрестностях Сухецкого и артиллерийское орудие возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (оккупированная территория Запорожской области), Селидово (оккупированная территория Донецкой области) и Покровска.

В то же время Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры успешных ударов по вышеупомянутым объектам противника на оккупированных территориях.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки 9 марта на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек.