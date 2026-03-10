Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 748 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9138 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16944 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25473 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37402 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49342 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82621 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53035 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58147 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55881 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
публикации
Эксклюзивы
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают
10 марта, 06:00
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным
10 марта, 06:25
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго
08:42
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко
09:07
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
11:32
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров
9 марта, 13:29
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
9 марта, 11:31
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 83370 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Музыкант
Вадим Филашкин
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Венгрия
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
13:12
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
11:32
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер
9 марта, 17:41
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки
9 марта, 16:37
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок
9 марта, 15:28
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136

Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 702 просмотра

ВСУ поразили склады горючего, станцию РЭБ и пункты управления БПЛА в Донецкой и Запорожской областях. Силы спецопераций показали кадры ударов.

Силы обороны Украины атаковали склады ГСМ и станцию РЭБ оккупантов - Генштаб

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов с целью снижения наступательного потенциала противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Ударные беспилотники Украины атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки на оккупированной части Донетчины, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Кроме того, был поражен пункт управления ударными БПЛА противника неподалеку от Мирнограда, подразделение артиллерии в окрестностях Сухецкого и артиллерийское орудие возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские войска нанесли удар по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (оккупированная территория Запорожской области), Селидово (оккупированная территория Донецкой области) и Покровска.

В то же время Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры успешных ударов по вышеупомянутым объектам противника на оккупированных территориях.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки 9 марта на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Запорожская область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Донецк