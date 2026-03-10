Сили оборони України атакували склади ПММ та станцію РЕБ окупантів - Генштаб
Київ • УНН
ЗСУ уразили склади пального, станцію РЕБ та пункти управління БПЛА на Донеччині й Запоріжжі. Сили спецоперацій показали кадри ударів.
У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів з метою зниження наступального потенціалу противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Ударні безпілотники України атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки на окупованій частині Донеччини, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.
Крім того, було уражено пункт управління ударними БПЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.
Також українські війська завдали удару по скупченню живої сили противника в районах Новомиколаївки (окупована територія Запорізької області), Селидового (окупована територія Донецької області) та Покровська.
Водночас Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри успішних ударів по вищезазначених об'єктах противника на окупованих територіях.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних сил України, впродовж минулої доби 9 березня на фронті відбулось 130 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Втрати російських загарбників минулої доби склали 950 осіб.