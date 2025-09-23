В Запорожской области взрывы на фоне воздушной тревоги: несколько прогремели в Запорожье

$41.380.13
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 23024 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 23582 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 26666 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 42612 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 44888 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 42412 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 66176 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69347 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63577 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 20805 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 21105 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 18455 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 14856 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 5688 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 3280 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 14988 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 18595 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 23042 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 64694 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 64694 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 30409 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 46209 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 97593 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 119358 просмотра
Financial Times
Хранитель
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

В Запорожской области взрывы на фоне воздушной тревоги: несколько прогремели в Запорожье

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Запорожской области, в частности в Запорожье, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о трех взрывах в одном районе города и угрозе вражеских дронов и баллистики.

В Запорожской области взрывы на фоне воздушной тревоги: несколько прогремели в Запорожье

Взрывы, а затем повторные взрывы прогремели в Запорожской области, в том числе в Запорожье, на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Взрывы в Запорожской области.  До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал сначала Федоров.

Впоследствии глава ОВА уточнил: "В одном из районов города прогремели три взрыва! Тревога объявлена по всей территории области".

"Повторные взрывы в Запорожской области", - отметил Федоров позже.

Глава ОВА сообщает об угрозе вражеских дронов и баллистики.

Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью23.09.25, 06:21 • 2740 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Запорожская область
Запорожье