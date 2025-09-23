В Запорожской области взрывы на фоне воздушной тревоги: несколько прогремели в Запорожье
Киев • УНН
В Запорожской области, в частности в Запорожье, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о трех взрывах в одном районе города и угрозе вражеских дронов и баллистики.
Взрывы, а затем повторные взрывы прогремели в Запорожской области, в том числе в Запорожье, на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал сначала Федоров.
Впоследствии глава ОВА уточнил: "В одном из районов города прогремели три взрыва! Тревога объявлена по всей территории области".
"Повторные взрывы в Запорожской области", - отметил Федоров позже.
Глава ОВА сообщает об угрозе вражеских дронов и баллистики.
Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью23.09.25, 06:21 • 2740 просмотров