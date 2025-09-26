Ранкова атака рф на Херсон: кількість постраждалих зросла до 8 - ОВА

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3322 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7236 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11856 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19149 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25629 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25740 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37878 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34931 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67385 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42831 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярнi новини
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 22445 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів26 вересня, 01:49 • 14122 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 23120 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 18981 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13470 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 11853 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 19146 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 25626 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 29385 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 35560 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Ярослава Магучіх
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Угорщина
Італія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 3806 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13514 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 29118 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 37206 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 70630 перегляди
Актуальне
TikTok
Financial Times
Truth Social
Brent
Шахед-136

Ранкова атака рф на Херсон: кількість постраждалих зросла до 8 - ОВА

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Внаслідок ранкової атаки російських військ на Херсон загинула 74-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення. Місто зазнало масованого авіанальоту та артилерійських обстрілів, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Ранкова атака рф на Херсон: кількість постраждалих зросла до 8 - ОВА

Внаслідок ранкової атаки російських військ на Херсон зросла кількість постраждалих, повідомили УНН у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Деталі

Ранок розпочався для міста з масованого ворожого авіанальоту. На Херсон та передмістя було скинуто близько півтора десятка керованих авіабомб. Після відльоту авіації окупанти почали бити по місту з артилерії.

Херсон під інтенсивним вогнем ворога: до 15 авіабомб та артилерійський удар по маршрутці, є загибла та поранені26.09.25, 10:59 • 2122 перегляди

"Через російський терор загинула 74-річна місцева жителька, ще восьмеро людей дістали поранення", - ідеться в інформації, наданій Херсонською ОВА.

Внаслідок обстрілів, за наданими ОВА даними, пошкоджено кілька багатоквартирних та понад 70 приватних будинків, адміністративну будівлю, цивільні автомобілі та громадський транспорт, також виникли пожежі.

Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб24.09.25, 10:08 • 2756 переглядiв


Юлія Шрамко

Війна в Україні
Херсон