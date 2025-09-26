Ранкова атака рф на Херсон: кількість постраждалих зросла до 8 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки російських військ на Херсон загинула 74-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення. Місто зазнало масованого авіанальоту та артилерійських обстрілів, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Внаслідок ранкової атаки російських військ на Херсон зросла кількість постраждалих, повідомили УНН у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Деталі
Ранок розпочався для міста з масованого ворожого авіанальоту. На Херсон та передмістя було скинуто близько півтора десятка керованих авіабомб. Після відльоту авіації окупанти почали бити по місту з артилерії.
"Через російський терор загинула 74-річна місцева жителька, ще восьмеро людей дістали поранення", - ідеться в інформації, наданій Херсонською ОВА.
Внаслідок обстрілів, за наданими ОВА даними, пошкоджено кілька багатоквартирних та понад 70 приватних будинків, адміністративну будівлю, цивільні автомобілі та громадський транспорт, також виникли пожежі.
