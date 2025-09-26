$41.490.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Утренняя атака РФ на Херсон: число пострадавших возросло до 8 - ОВА

Киев • УНН

 • 414 просмотра

В результате утренней атаки российских войск на Херсон погибла 74-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения. Город подвергся массированному авианалету и артиллерийским обстрелам, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Утренняя атака РФ на Херсон: число пострадавших возросло до 8 - ОВА

В результате утренней атаки российских войск на Херсон возросло количество пострадавших, сообщили УНН в Херсонской областной военной администрации.

Подробности

Утро началось для города с массированного вражеского авианалета. На Херсон и пригород было сброшено около полутора десятков управляемых авиабомб. После отлета авиации оккупанты начали бить по городу из артиллерии.

Херсон под интенсивным огнем врага: до 15 авиабомб и артиллерийский удар по маршрутке, есть погибшая и раненые

"Из-за российского террора погибла 74-летняя местная жительница, еще восемь человек получили ранения", - говорится в информации, предоставленной Херсонской ОВА.

В результате обстрелов, по предоставленным ОВА данным, повреждены несколько многоквартирных и более 70 частных домов, административное здание, гражданские автомобили и общественный транспорт, также возникли пожары.

Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб


Юлия Шрамко

Война в Украине
Херсон