Утренняя атака РФ на Херсон: число пострадавших возросло до 8 - ОВА

В результате утренней атаки российских войск на Херсон погибла 74-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения. Город подвергся массированному авианалету и артиллерийским обстрелам, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В результате утренней атаки российских войск на Херсон возросло количество пострадавших, сообщили УНН в Херсонской областной военной администрации.
Утро началось для города с массированного вражеского авианалета. На Херсон и пригород было сброшено около полутора десятков управляемых авиабомб. После отлета авиации оккупанты начали бить по городу из артиллерии.
"Из-за российского террора погибла 74-летняя местная жительница, еще восемь человек получили ранения", - говорится в информации, предоставленной Херсонской ОВА.
В результате обстрелов, по предоставленным ОВА данным, повреждены несколько многоквартирных и более 70 частных домов, административное здание, гражданские автомобили и общественный транспорт, также возникли пожары.
