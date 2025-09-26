$41.490.08
09:01 • 148 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 12516 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 19875 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23837 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36434 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34086 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66867 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42688 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61909 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60401 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Херсон под интенсивным огнем врага: до 15 авиабомб и артиллерийский удар по маршрутке, есть погибшая и раненые

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Российские войска интенсивно обстреливают Херсон с утра. Враг выпустил около 15 авиабомб, подняв 6 самолетов, и ударил из артиллерии, попав в маршрутку, что привело к гибели одного человека и ранению троих.

Херсон под интенсивным огнем врага: до 15 авиабомб и артиллерийский удар по маршрутке, есть погибшая и раненые

Херсон с утра находится под интенсивным огнем российских войск, рано утром враг выпустил около 15 авиабомб, подняв 6 самолетов, а также ударил из артиллерии, попав в том числе в маршрутку, известно об одной погибшей и трех пострадавших, сообщили в пятницу местные власти и Херсонская областная прокуратура, пишет УНН

С утра российские военные интенсивно обстреливают Херсон! Находитесь в безопасных местах и без острой необходимости сегодня не выходите на улицу!

- написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Как сообщил глава ОВА, утром россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб. 

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что российские оккупанты начали атаковать Херсонскую громаду с авиации КАБами около 5:30. Под ударом врага был Центральный район Херсона. "Били с шести самолетов", - отметил Шанько.

По данным главы ОВА, в результате ударов повреждено административное здание. Шанько добавил, что известно о повреждении также 70 частных и 1 многоквартирного домов.

Ориентировочно в 08:30 российские военные ударили по центральной части Херсона из артиллерии, продолжал Прокудин.

Один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате "прилета" транспортное средство - уничтожено, указал глава ОВА. Сначала было известно об одной пострадавшей женщине. Впоследствии, как сообщили в Херсонской ГВА, количество пострадавших в результате вражеского удара по маршрутному автобусу увеличилось до трех: в больницу обратились еще два человека - мужчина и женщина.

В прокуратуре сообщили, что в результате вражеского артобстрела по Херсону известно и об одной погибшей женщине.

"В результате атаки погибла женщина, находившаяся на улице", - указали в прокуратуре.

Дополнение

За минувшие сутки в Херсонской области известно о двух погибших и 8 пострадавших из-за вражеских ударов, сообщил Прокудин.

В результате обстрелов полиция Херсонщины зафиксировала повреждения многоквартирного и восьми частных домов, объектов критической инфраструктуры, двух автомобилей, скутера, нежилого здания, ангара.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Херсон