Херсон под интенсивным огнем врага: до 15 авиабомб и артиллерийский удар по маршрутке, есть погибшая и раненые

Херсон с утра находится под интенсивным огнем российских войск, рано утром враг выпустил около 15 авиабомб, подняв 6 самолетов, а также ударил из артиллерии, попав в том числе в маршрутку, известно об одной погибшей и трех пострадавших, сообщили в пятницу местные власти и Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

С утра российские военные интенсивно обстреливают Херсон! Находитесь в безопасных местах и без острой необходимости сегодня не выходите на улицу! - написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Как сообщил глава ОВА, утром россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб.

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что российские оккупанты начали атаковать Херсонскую громаду с авиации КАБами около 5:30. Под ударом врага был Центральный район Херсона. "Били с шести самолетов", - отметил Шанько.

По данным главы ОВА, в результате ударов повреждено административное здание. Шанько добавил, что известно о повреждении также 70 частных и 1 многоквартирного домов.

Ориентировочно в 08:30 российские военные ударили по центральной части Херсона из артиллерии, продолжал Прокудин.

Один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате "прилета" транспортное средство - уничтожено, указал глава ОВА. Сначала было известно об одной пострадавшей женщине. Впоследствии, как сообщили в Херсонской ГВА, количество пострадавших в результате вражеского удара по маршрутному автобусу увеличилось до трех: в больницу обратились еще два человека - мужчина и женщина.

В прокуратуре сообщили, что в результате вражеского артобстрела по Херсону известно и об одной погибшей женщине.

"В результате атаки погибла женщина, находившаяся на улице", - указали в прокуратуре.

Дополнение

За минувшие сутки в Херсонской области известно о двух погибших и 8 пострадавших из-за вражеских ударов, сообщил Прокудин.

В результате обстрелов полиция Херсонщины зафиксировала повреждения многоквартирного и восьми частных домов, объектов критической инфраструктуры, двух автомобилей, скутера, нежилого здания, ангара.