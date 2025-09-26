Херсон під інтенсивним вогнем ворога: до 15 авіабомб та артилерійський удар по маршрутці, є загибла та поранені

$41.490.08
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 13555 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
05:30 • 20692 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 24263 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 36824 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34328 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67047 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42717 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61932 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60437 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - Сибіга
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
06:40 • 13555 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 20692 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів
Дональд Трамп
Пем Бонді
Гілларі Клінтон
Михайло Поплавський
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Австралія
Ізраїль
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
E-6 Mercury

Херсон під інтенсивним вогнем ворога: до 15 авіабомб та артилерійський удар по маршрутці, є загибла та поранені

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон зранку. Ворог випустив близько 15 авіабомб, піднявши 6 літаків, та вдарив з артилерії, поціливши у маршрутку, що призвело до загибелі однієї людини та поранення трьох.

Херсон під інтенсивним вогнем ворога: до 15 авіабомб та артилерійський удар по маршрутці, є загибла та поранені

Херсон з ранку перебуває під інтенсивним вогнем російських військ, рано вранці ворог випустив близько 15 авіабомб, піднявши 6 літаків, а також вдарив з артилерії, поціливши у тому числі в маршрутку, відомо про одну загиблу та трьох постраждалих, повідомили у п'ятницю місцева влада та Херсонська обласна прокуратура, пише УНН

Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю!

- написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Як повідомив голова ОВА, зранку росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб. 

Голова Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що російські окупанти почали атакувати Херсонську громаду з авіації КАБами близько 5:30. Під ударом ворога був Центральний район Херсона. "Били з шести літаків", - зазначив Шанько.

За даними голови ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю. Шанько додав, що відомо про пошкодження також 70 приватних і 1 багатоквартирного будинків.

Орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили по центральній частині Херсона з артилерії, вів далі Прокудін.

Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб - знищено, зазначив голова ОВА. Чпочатку було відомо про одну постраждалу жінку. Згодом, як повідомили у Херсонській МВА, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по маршрутному автобусу збільшилася до трьох. До лікарні звернулись ще двоє людей - чоловік та жінка.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого артобстрілу по Херсону відомо і про одну загиблу жінку.

"Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці", - вказали у прокуратурі.

Доповнення

За минулу добу у Херсонській області відомо про двох загиблих та 8 постраждалих через ворожі удари, повідомив Прокудін.

В результаті обстрілів поліція Херсонщини зафіксувала пошкодження багатоквартирного та восьми приватних будинків, об’єктів критичної інфраструктури, двох автомобілів, скутера, нежитлової будівлі, ангару.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Херсон