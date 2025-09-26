Херсон під інтенсивним вогнем ворога: до 15 авіабомб та артилерійський удар по маршрутці, є загибла та поранені

Херсон з ранку перебуває під інтенсивним вогнем російських військ, рано вранці ворог випустив близько 15 авіабомб, піднявши 6 літаків, а також вдарив з артилерії, поціливши у тому числі в маршрутку, відомо про одну загиблу та трьох постраждалих, повідомили у п'ятницю місцева влада та Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю! - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Як повідомив голова ОВА, зранку росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб.

Голова Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що російські окупанти почали атакувати Херсонську громаду з авіації КАБами близько 5:30. Під ударом ворога був Центральний район Херсона. "Били з шести літаків", - зазначив Шанько.

За даними голови ОВА, внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю. Шанько додав, що відомо про пошкодження також 70 приватних і 1 багатоквартирного будинків.

Орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили по центральній частині Херсона з артилерії, вів далі Прокудін.

Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб - знищено, зазначив голова ОВА. Чпочатку було відомо про одну постраждалу жінку. Згодом, як повідомили у Херсонській МВА, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по маршрутному автобусу збільшилася до трьох. До лікарні звернулись ще двоє людей - чоловік та жінка.

У прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого артобстрілу по Херсону відомо і про одну загиблу жінку.

"Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці", - вказали у прокуратурі.

Доповнення

За минулу добу у Херсонській області відомо про двох загиблих та 8 постраждалих через ворожі удари, повідомив Прокудін.

В результаті обстрілів поліція Херсонщини зафіксувала пошкодження багатоквартирного та восьми приватних будинків, об’єктів критичної інфраструктури, двох автомобілів, скутера, нежитлової будівлі, ангару.