росіяни продовжують атакувати енергетику на Чернігівщині: є влучання, у Чернігові та районі - перебої зі світлом
Київ • УНН
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про продовження атак російських військ на енергетичні об'єкти Чернігівщини. Зафіксовано влучання, що спричинило перебої з електропостачанням у Чернігові та районі.
У Чернігівській області російські війська продовжують атакувати об'єкти енергетики, є влучання і перебої зі світлом у Чернігові та районі, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі
Він закликав людей перебувати в безпечних місцях. "Працює ППО", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Чауса, учора під ворожим ударом були обʼєкти критичної інфраструктури в Ніжині, Чернігові й Чернігівському районі. За минулу добу в 19 населених пунктах області прогриміло більше сотні вибухів. У Корюківському районі через атаку БпЛА уламкових поранень зазнав цивільний хлопець двадцяти років - зараз він перебуває в лікарні.