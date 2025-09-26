россияне продолжают атаковать энергетику в Черниговской области: есть попадания, в Чернигове и районе - перебои со светом
Киев • УНН
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о продолжении атак российских войск на энергетические объекты Черниговщины. Зафиксированы попадания, что привело к перебоям с электроснабжением в Чернигове и районе.
В Черниговской области российские войска продолжают атаковать объекты энергетики, есть попадания и перебои со светом в Чернигове и районе, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. Сейчас есть попадания в несколько объектов. Перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе
Он призвал людей находиться в безопасных местах. "Работает ПВО", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Чауса, вчера под вражеским ударом были объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе. За минувшие сутки в 19 населенных пунктах области прогремело более сотни взрывов. В Корюковском районе из-за атаки БпЛА осколочные ранения получил гражданский парень двадцати лет - сейчас он находится в больнице.