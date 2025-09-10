$41.250.03
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Вісім зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті отримали по 15 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Вісім бойовиків, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Їх взяли в полон на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках.

Вісім зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті отримали по 15 років ув’язнення

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали вісім бойовиків, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Українські захисники взяли всіх зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках.

Серед засуджених – шість мешканців з Луганщини, які добровільно вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу рф.

Один з них – житель Суходільська, який приєднався до 30-го мотострілецького полку країни-агресора. Після нетривалої підготовки його перекинули під Суджу, де він потрапив у полон.

Четверо бойовиків перебували у лавах мотострілецьких бригад окупантів на посадах снайперів та стрільців. Вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу селищ Верхньокам’янське та Берестове

- йдеться у повідомленні.

Ще двоє – мешканці тимчасово захопленої частини території Донеччини, які спочатку виїхали до росії, а згодом вступили до 37-го мотострілецького та 6-го танкового полків рф. У складі військових угруповань ворога вони брали участь у захопленні селищ Українськ та Зелена Долина.

Восьмий – житель Криму, вступив до 299-го парашутно-десантного полку країни-агресора та охороняв штаби окупантів у районі Бахмута. Потім його перекинули наступати на Часів Яр, де він потрапив у полон.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській, Сумській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Нагадаємо

СБУ засудила російського агента до 15 років ув'язнення за коригування повітряних атак РФ на сході України. Зловмисник передавав ворогу координати для ударів по шпиталях Краматорська, де лікувалися поранені українські воїни.

Агент фсб готував атаку на Дніпровську ГЕС: зраднику дали 15 років тюрми27.08.25, 17:09 • 6867 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Донецька область
Сумська область
Луганська область
Служба безпеки України
Часів Яр
Крим
Бахмут
Краматорськ