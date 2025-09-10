Вісім зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті отримали по 15 років ув’язнення

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали вісім бойовиків, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Українські захисники взяли всіх зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках.

Серед засуджених – шість мешканців з Луганщини, які добровільно вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу рф.

Один з них – житель Суходільська, який приєднався до 30-го мотострілецького полку країни-агресора. Після нетривалої підготовки його перекинули під Суджу, де він потрапив у полон.

Четверо бойовиків перебували у лавах мотострілецьких бригад окупантів на посадах снайперів та стрільців. Вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу селищ Верхньокам’янське та Берестове - йдеться у повідомленні.

Ще двоє – мешканці тимчасово захопленої частини території Донеччини, які спочатку виїхали до росії, а згодом вступили до 37-го мотострілецького та 6-го танкового полків рф. У складі військових угруповань ворога вони брали участь у захопленні селищ Українськ та Зелена Долина.

Восьмий – житель Криму, вступив до 299-го парашутно-десантного полку країни-агресора та охороняв штаби окупантів у районі Бахмута. Потім його перекинули наступати на Часів Яр, де він потрапив у полон.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській, Сумській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

