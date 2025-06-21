Участник "Бахмутской мясорубки": жителю Херсонщины объявлено подозрение за службу в "Вагнере"

Жителю Херсонской области сообщили о подозрении в участии в боевых действиях против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Об этом информирует Офис Генерального прокурора (ОГП), передает УНН.

Детали

По данным следствия, житель Херсонщины с 2014 по 2022 годы, действуя в составе незаконного вооруженного формирования "днр".

При процессуальном руководстве ОГП гражданину Украины объявлено подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году он вступил в ЧВК "Вагнер" и принимал активное участие в боях в Донецкой области.

За участие в боевых действиях подозреваемый трижды был награжден оккупантами медалями. В частности, жителю Херсонщины вручили медаль "Участнику битвы за Бахмут", на которой выгравировано "Бахмутская мясорубка".

Досудебное расследование осуществляется ГСУ Нацполиции Украины.

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