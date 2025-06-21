Учасник "Бахмутської м'ясорубки": жителю Херсонщини оголошено підозру за службу у "Вагнері"

Жителю Херсонської області повідомили про підозру в участі в бойових діях проти України у складі ПВК "Вагнер". Про це інформує Офіс Генерального прокурора (ОГП), передає УНН.

Деталі

За даними слідства, мешканець Херсонщини з 2014 по 2022 роки, діючи у складі незаконного збройного формування "днр".

За процесуального керівництва ОГП громадянину України оголошено підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) - йдеться у дописі.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення у 2022 році він вступив до ПВК "Вагнер" і брав активну участь у боях у Донецькій області.

За участь у бойових діях підозрюваний тричі був нагороджений окупантами медалями. Зокрема, жителю Херсонщини вручили медаль "Учаснику битви за Бахмут", на якій викарбувано "Бахмутська м'ясорубка".

Досудове розслідування здійснюється ГСУ Нацполіції України.

"Вагнерівці" в Малі створили мережу нелегальних в’язниць - журналісти