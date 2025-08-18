ISW: Россия не сможет быстро захватить всю Донецкую область, оккупация длится годами

Россия не сможет быстро захватить неоккупированную часть Донецкой области силой, как это не удавалось российским войскам на протяжении более десяти лет. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия может быстро захватить всю Донецкую область только в том случае, если Украина согласится с требованием российского диктатора Владимира Путина и выведет войска из остальной части области.

Утверждение Путина о том, что российские войска неизбежно захватят всю Донецкую область, если война продолжится, является ложным. Российская кампания по захвату всей Донецкой области продолжается с момента первого вторжения России в 2014 году и остается незавершенной - указывают аналитики.

Они напоминают, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа отметил, что Россия пыталась и не смогла захватить всю Донецкую область в течение последних 12 лет боевых действий на востоке Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году российские войска увязли в кампаниях по захвату нескольких городов и поселков в Донецкой области, и до сих пор пытаются достичь целей нескольких из этих кампаний. Захват остальной части Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет - прогнозируют в ISW.

Там напоминают о не слишком удачных, и при этом "дорогостоящих" кампаниях РФ по захвату Купянска, Торецка и Часового Яра.

"Российским войскам понадобилось 26 месяцев, чтобы продвинуться примерно на 6,8 миль (приблизительно 11 километров) от западного Бахмута до западных окраин Часового Яра", - указывают аналитики.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, чтобы не потерять еще больше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей.

В то же время европейские лидеры осудили предложения по передаче украинских территорий России ради мира. Они подчеркнули суверенное право Украины определять условия мира.

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами