ISW: росія не зможе швидко захопити всю Донецьку область, окупація триває роками

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Аналітики ISW стверджують, що росія не зможе швидко окупувати всю Донецьку область силою. Захоплення решти території займе у російських військ кілька років, оскільки їхні кампанії тривають з 2014 року.

ISW: росія не зможе швидко захопити всю Донецьку область, окупація триває роками

росія не зможе швидко захопити наразі не окуповану частину Донецької області силою, як це не вдавалося російським військам протягом понад десяти років. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що росія може швидко захопити всю Донецьку область лише в тому випадку, якщо Україна погодиться з вимогою російського диктатора володимира путіна та виведе війська з решти області.

Твердження путіна про те, що російські війська неминуче захоплять всю Донецьку область, якщо війна продовжиться, є хибним. російська кампанія із захоплення всієї Донецької області триває з моменту першого вторгнення росії у 2014 році та залишається незавершеною

- вказують аналітики.

Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild17.08.25, 18:35 • 28937 переглядiв

Вони нагадують, що Президент України Володимир Зеленський 17 серпня зазначив, що росія намагалася і не змогла захопити всю Донецьку область протягом останніх 12 років бойових дій на сході України.

З початку повномасштабного вторгненняросії у 2022 році російські війська загрузли в кампаніях із захоплення кількох міст і селищ у Донецькій області, і досі намагаються досягти цілей кількох із цих кампаній. Захоплення решти Донецької області, ймовірно, займе у російських військ кілька років 

- прогнозують в ISW.

Там нагадують про не надто вдалі, і при цьому "дороговартісні" кампанії рф із захоплення Куп'янська, Торецька та Часового Яру.

"російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 6,8 миль (приблизно 11 кілометрів) від західного Бахмута до західних околиць Часового Яру", - вказують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами18.08.25, 05:50 • 1408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Володимир Путін
Донецька область
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Торецьк
Часів Яр
Володимир Зеленський
Україна
Бахмут
Куп'янськ