росія не зможе швидко захопити наразі не окуповану частину Донецької області силою, як це не вдавалося російським військам протягом понад десяти років. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що росія може швидко захопити всю Донецьку область лише в тому випадку, якщо Україна погодиться з вимогою російського диктатора володимира путіна та виведе війська з решти області.

Твердження путіна про те, що російські війська неминуче захоплять всю Донецьку область, якщо війна продовжиться, є хибним. російська кампанія із захоплення всієї Донецької області триває з моменту першого вторгнення росії у 2014 році та залишається незавершеною - вказують аналітики.

Вони нагадують, що Президент України Володимир Зеленський 17 серпня зазначив, що росія намагалася і не змогла захопити всю Донецьку область протягом останніх 12 років бойових дій на сході України.

З початку повномасштабного вторгненняросії у 2022 році російські війська загрузли в кампаніях із захоплення кількох міст і селищ у Донецькій області, і досі намагаються досягти цілей кількох із цих кампаній. Захоплення решти Донецької області, ймовірно, займе у російських військ кілька років - прогнозують в ISW.

Там нагадують про не надто вдалі, і при цьому "дороговартісні" кампанії рф із захоплення Куп'янська, Торецька та Часового Яру.

"російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 6,8 миль (приблизно 11 кілометрів) від західного Бахмута до західних околиць Часового Яру", - вказують аналітики.

Напередодні президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею.

Водночас європейські лідери засудили пропозиції щодо передачі українських територій росії задля миру. Вони наголосили на суверенному праві України визначати умови миру.

