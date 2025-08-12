На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупанта

На Харьковщине пограничники "Форпоста" взяли в плен 19-летнего захватчика. Он пробыл на фронте полтора месяца и так и не получил обещанные ему деньги, пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

На Волчанском направлении бойцы ГПСУ захватили 19-летнего российского военного. До мобилизации он отбывал срок в колонии, оставалось 11 месяцев, но ему начали инкриминировать новые преступления, которые, по его словам, не совершал. Чтобы избежать нового срока, подписал контракт с армией рф - сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что захватчик прошел подготовку в Луганске. На фронте он пробыл полтора месяца и так и не получил обещанной зарплаты.

Его группу из четырех человек накрыл сброс с дрона "Vampire" – трое погибли, он выжил и попал в плен - рассказали пограничники.

Дополнение

Российские войска полностью разрушили город Волчанск на Харьковщине, превратив его в руины. По словам пограничников, в городе остались только пожарища и разрушенные здания.

На Бахмутском направлении украинские пограничники отбили штурм и захватили в плен вагнеровца.