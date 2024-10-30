росіяни перетворили місто на попелище: у ДПСУ показали, який вигляд має Вовчанськ
Київ • УНН
Російські війська повністю зруйнували місто Вовчанськ на Харківщині, перетворивши його на руїни. За словами прикордонників, у місті залишились лише згарища та зруйновані будівлі.
російські війська фактично знищили українське місто Вовчанськ на Харківщині. Про це розповів один із начальників відділень комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, який боронить місто Вовчанськ, передає УНН.
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Напевно раніше він (Вовчанськ - ред.) був гарним (містом - ред.). А зараз... Там немає нічого, одна цегла, руїни і більше нічого
За його словами, росіяни зруйнували у Вовчанську фактично все та перетворили місто на згарище.
Нагадаємо
У вересні бійці ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу після тижневого бою. В результаті операції взято в полон близько 20 окупантів, ще кілька десятків знищено.
Чергове місто-примара, внаслідок дій рф: у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ06.09.24, 12:02 • 25347 переглядiв