россияне превратили город в пепелище: в ГПСУ показали, как выглядит Волчанск

российские войска фактически уничтожили украинский город Волчанск на Харьковщине. Об этом рассказал один из начальников отделений комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, который защищает город Волчанск, передает УНН.

Детали

Наверное раньше он (Волчанск - ред.) был хорошим (городом - ред.). А сейчас... Там нет ничего, один кирпич, руины и больше ничего - рассказал пограничник «Иванич».

По его словам, россияне разрушили в Волчанске фактически все и превратили город в пепелище.

Напомним,

В сентябре бойцы ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода после недельного боя. В результате операции взято в плен около 20 оккупантов, еще несколько десятков уничтожено.

Очередной город-призрак, в результате действий рф: в президентской бригаде показали, как выглядит Волчанск