Очередной город-призрак, в результате действий рф: в президентской бригаде показали, как выглядит Волчанск

Город Волчанск, в котором в пяти километрах от госграницы с Россией проживало более 17 тысяч украинцев, сейчас от ударов артиллерии и FPV-дронов - почти полностью разрушен.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого".

Детали

Город Волчанск почти полностью разрушен, от ударов артиллерии и FPV-дронов выгорают целые улицы, город покрыт дымом. Это - пехотная "мясорубка" для россиян. Сейчас Волчанск - очередной город-призрак, который оккупанты сравняли с землей и забросали своими телами.

Это, "в очередной раз доказывает, что противник имеет целью только тотальное уничтожение всего на своем пути и захват квадратных километров любой ценой", говорится в заметке.

В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров. Над ними - разведывательные "крылья". Преимущество в небе почти стопроцентно означает преимущество на земле.

Рассказ командира

"Самурай", командир 2 Механизированного батальона Отдельной президентской бригады:

У противника было определенное преимущество по дронам, сейчас у нас как минимум паритет. По данным перехватов, они очень жалуются на количество наших БПЛА - разведывательных и ударных, как они их называют - говорит военный.

Все попытки противника овладеть северной частью Волчанска за рекой Волчья успеха не имели. Попытки пробить коридор к агрегатному заводу, к заблокированным там оккупантам, тоже успеха не имели. Противник постоянно, ежедневно несет большие потери, отмечает "Самурай".

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Военный отмечает, что в бой на этом направлении, как и на большинстве других, россияне пускают в основном пехоту.

"Техника для них дороже и ценнее. Под круглосуточным наблюдением с воздуха продвинуться хотя бы на несколько домов вперед - сложная задача. ... Но сказать, что у них никудышный личный состав, я не могу.

Три месяца биться головой о стену, постоянно ходить на штурмы, каждый день штурмовать какие-то здания - это тоже надо, извините за выражение, иметь яйца. И этих самоубийц тоже надо где-то искать, которые могут каждый день идти и д0хнуть. И они же идут, знают, что вчера туда группа пошла и не вернулась. И все равно идут.- объясняет командир 2 Механизированного батальона Отдельной президентской бригады.

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