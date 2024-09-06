Спасатели предотвратили распространение пожара после атаки БПЛА в Купянске

ПВО работает по дронам в Киевской области 4 минуты назад • 1135 просмотра

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха 7 часов назад • 12377 просмотра

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом 13 часов назад • 19266 просмотра

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший 15 часов назад • 17822 просмотра