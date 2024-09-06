Спасатели предотвратили распространение пожара после атаки БПЛА в Купянске
Киев • УНН
В Купянске Харьковской области вражеские БПЛА атаковали жилой сектор, вызвав пожар. Спасатели под угрозой обстрелов предотвратили распространение огня на жилые дома.
Спасатели предотвратили распространение пожара на жилые дома в результате вражеских ударов беспилотников по жилому сектору Купянска Харьковской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
«Харьковщина: Враг нанес удары БПЛА по жилому сектору Купянска, спасатели работали под угрозой повторных обстрелов!», - указано в сообщении.
Сообщается, что возник пожар на территории частного домовладения, горели 2 хозяйственные постройки.
«Пожарные работали под постоянными вражескими обстрелами. Им удалось предотвратить распространение пламени на жилые дома», - отметили в ГСЧС.
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших, добавили в ведомстве.
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