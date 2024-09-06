Рятувальники запобігли поширенню пожежі після атаки БПЛА у Куп'янську
Київ • УНН
У Куп'янську Харківської області ворожі БПЛА атакували житловий сектор, спричинивши пожежу. Рятувальники під загрозою обстрілів запобігли поширенню вогню на житлові будинки.
Рятувальники запобігли поширенню пожежі на житлові будинки внаслідок ворожих ударів безпілотників по житловому сектору Куп'янська Харківської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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"Харківщина: Ворог завдав ударів БПЛА по житловому сектору Куп'янська, рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів!", - зазначено в повідомленні.
Повідомляється, що виникла пожежа на території приватного домоволодіння, горіли 2 господарські будівлі.
"Пожежники працювали під постійними ворожими обстрілами. Їм вдалося запобігти поширенню полум'я на житлові будинки", - зазначили в ДСНС.
Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих, додали у відомстві.
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