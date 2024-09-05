Враг продолжает штурмовые действия в Волчанске, также продолжаются боевые столкновения в Старице - ОТГ «Харьков» о ситуации в области

На Харьковщине без существенных изменений: противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки в городе Волчанск, а также в Старицах. Кроме того, захватчики пытаются провести эвакуацию потерь.

Пишет УНН со ссылкой на официальный ТГ-канал оперативно-тактической группировки «Харьков».

Детали

Оперативная обстановка на Харьковском направлении, по состоянию на 10.00 05.09.2024.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны.

С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Старицы.

За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты также нанесли 1 ракетный удар и 35 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 407 раз - информирует пресс-служба ОТГ «Харьков».

В районе населенного пункта Глубокое противник проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Между тем, вблизи Лукьянцев на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса из-за отказа личного состава выполнять специальные задачи, наблюдается нехватка питьевой воды и горючего к генераторам.

Напомним,

19-летняя волонтер пострадала от обстрела во время эвакуации в Волчанске.

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