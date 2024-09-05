19-річна волонтерка постраждала від обстрілу під час евакуації у Вовчанську
Київ • УНН
У Вовчанську Харківської області під час обстрілу поранено 19-річну волонтерку, яка допомагала з евакуацією. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу.
У Вовчанську Харківської області під час ворожого обстрілу постраждала 19-річна волонтерка, яка допомагала з евакуацією, її госпіталізовано до медичного закладу, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
14-00, Чугуївський район, місто Вовчанськ. Під час евакуації людей внаслідок обстрілу постраждала 19-річна волонтерка, госпіталізована до медичної установи
Деталі
Зі слів Синєгубова, ситуація з ворожими обстрілами за минулу добу в області наступна:
- 04-50, 5 вересня, Харківський р-н, с. Бобрівка, садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 м. кв.
- Після 22-00, Куп'янський район, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення адміністрації, училища, Будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих.
- 16-22, Куп'янський р-н, с. Велика Шапківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.
- Близько 16-00, Куп'янський район, с. Курилівка. Внаслідок артобстрілу постраждав 71-річний, госпіталізований.
- 12-15, Харківський район, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 11-43, 11-48, 12-00 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди.
- 11-09 Куп'янський р-н, с. Велика Шапківка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава. Постраждалих немає.
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