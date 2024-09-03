В районі Глибокого ворог дистанційного замінував дороги, у Вовчанську провів ротацію особового складу - ОТУ "Харків"
Київ • УНН
Окупанти дистанційно замінували дороги біля Глибокого та провели ротацію у Вовчанську. За добу відбулося 5 бойових зіткнень, ворог втратив 63 військових та 68 одиниць техніки.
На Харківському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які намагаються просуватися. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень на окремих ділянках місцевості. Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" станом на 9:30 3 вересня, передає УНН.
Деталі
Як вказали в ОТУ "Харків", в районі населеного пункту Глибоке відмічено прибуття інженерного підрозділу на передові позиції 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Також відмічено дистанційне мінування доріг противником.
Поблизу Лукʼянців ворог основні зусилля зосередив на недопущенні втрати займаного положення. Проводить інженерні роботи на позиціях, налагоджує систему звʼязку. На передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу відмічаються відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Провів внутрішню ротацію особового складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснив поповнення боєкомплекту.
В районі населеного пункту Тихе противник здійснював повітряну розвідку місцевості за допомогою БпЛА.
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Протягом минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 2 ракетних удари, 5 авіаційних ударів з використанням 7 КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 388 разів.
Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 63 істоти, з них безповоротні - 21, санітарні - 42.
Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: танк, 4 бойових броньованих машин, 3 артилерійських системи, 6 автомобілів, 1 одиниця спеціальної техніки, 53 БпЛА.
Крім того, повідомляється про знищення 49 укриттів для особового складу.
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