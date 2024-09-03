За добу окупанти втратили 1360 військових та 10 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Серед втрат - 1360 військових, 10 танків, 35 бронемашин та інша техніка.
За добу загарбники втратили 1360 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 03.09.24:
- Особовий склад: 618960 (+1360).
- Танки: 8611 (+10).
- Броньовані бойові машини: 16821 (+35).
- Артилерійські системи: 17664 (+18).
- РСЗВ: 1177.
- Засоби ППО: 940.
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14537 (+36).
- Крилаті ракети: 2578 (+21).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23972 (+47).
- Спеціальна техніка: 3002 (+9).
Інформація уточнюється.
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