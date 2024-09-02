Генштаб: на фронті відбулося 175 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку
Київ • УНН
За добу відбулося 175 боєзіткнень на різних напрямках фронту. Найактивніші бої точилися на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, де ворог здійснив численні атаки.
Від початку доби на передовій відбулося 175 боєзіткнень.Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загарбники завдали по території України два удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 498 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах
Ситуація на напрямках
На Харківському: 4 боєзіткнення біля Вовчанська. Втім досі триває одна ворожа атака.
На Куп’янському: окупанти били неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. Відтак, 15 боїв завершено, 4 – ще тривають.
На Лиманському: загарбники штурмували поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Вісім атак відбиті, десять – продовжуються.
На Сіверському: ЗСУ відбивали 7 ворожих наступів у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Нині триває два бойових зіткнення.
На Краматорському: відбулося 8 боїв, зокрема, біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки.
На Торецькому: точилося 17 боєзіткнень. Окупанти штурмували біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Наразі тривають 4 атаки ворога.
На Покровському: відбулося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. ЗСУ відбили 48 наступальних дій, сім - ще продовжуються.
На Курахівському: супротивник 25 разів бив біля Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ятнадцять боєзіткнень завершено, 6 - досі продовжуються.
На Времівському: агресор здійснив 20 спроб атакувати поблизу Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Зараз тривають дві атаки окупантів.
На Придніпровському: загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції Сил оборони.
Генштаб: 182 бої за добу, третина - на Покровському напрямку02.09.24, 08:58 • 25231 перегляд