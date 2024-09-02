Генштаб: на фронті відбулося 175 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на передовій відбулося 175 боєзіткнень.Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Загарбники завдали по території України два удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 498 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах