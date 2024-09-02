Генштаб: на фронте произошло 175 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении

С начала суток на передовой произошло 175 боестолкновений, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Времовском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Захватчики нанесли по территории Украины два удара, применив 30 ракет, и 56 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 498 дронов-камикадзе и совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: 4 боестолкновения возле Волчанска. Впрочем, до сих пор продолжается одна вражеская атака.

На Купянском: оккупанты били неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Следовательно, 15 боев завершены, 4 - еще продолжаются.

На Лиманском: захватчики штурмовали вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Восемь атак отбиты, десять - продолжаются.

На Северском: ВСУ отбивали 7 вражеских наступлений в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного. Сейчас продолжается два боевых столкновения.

На Краматорском: состоялось 8 боев, в частности, у Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Торецком: происходило 17 боестолкновений. Оккупанты штурмовали у Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. Сейчас продолжаются 4 атаки врага.

На Покровском: произошло 55 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. ВСУ отбили 48 наступательных действий, семь - еще продолжаются.

На Кураховском: противник 25 раз бил возле Украинской, Георгиевки и Константиновки. Девятнадцать боестолкновений завершено, 6 - до сих пор продолжаются.

На Времовском: агрессор совершил 20 попыток атаковать вблизи Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.

На Приднепровском: захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции Сил обороны.

Генштаб: 182 бої за добу, третина - на Покровському напрямку