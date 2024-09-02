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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

Генштаб: 182 боя за сутки, треть - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 05:58  •  14533 просмотра

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На фронте произошло 182 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес 4 ракетных и 71 авиаудар, совершил более 4500 обстрелов. Продолжается операция ВСУ в Курской области.

На фронте за прошедшие сутки произошло 182 боя, треть из них - на Покровском направлении, продолжается операция в Курской области, сообщили в Генеральном штабе в утренней сводке за 2 сентября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 19 ракет, а также 71 авиаудар, в частности, сбросил 91 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и двум средствам ПВО противника.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Травневого и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 14 атак наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.

За минувшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий врага не отмечено.

На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике

- указали в Генштабе.

Ще плюс 1350 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога2 сентября 2024, 04:03 • 27241 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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