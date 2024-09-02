Еще плюс 1350 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери РФ в Украине достигли около 617 600 военных. Уничтожено 8601 танк, 16786 бронемашин, 17646 артсистем и другую технику. Данные Генштаба ВСУ по состоянию на 02.09.24.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 617 600 человек, 8601 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 617 600 (+1300) человек,
- танков - 8601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 16786 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 17646 (+10) ед,
- РСЗО - 1177 (+1) ед,
- средства ППО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14537 (+30) ед,
- крылатые ракеты - 2557 (+0) ед,
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23925 (+44) ед,
- специальная техника - 2993 (+2) ед.
На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб 28 августа 2024, 21:00 • 26957 просмотров