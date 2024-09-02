Ще плюс 1350 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати РФ в Україні сягнули близько 617 600 військових. Знищено 8601 танк, 16786 бронемашин, 17646 артсистем та іншу техніку. Дані Генштабу ЗСУ станом на 02.09.24.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 617 600 осіб, 8601 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 617 600 (+1300) осіб,
- танків — 8601 (+9) од.,
- бойових броньованих машин — 16786 (+26) од.,
- артилерійських систем — 17646 (+10) од.,
- РСЗВ — 1177 (+1) од.,
- засоби ППО — 940 (+0) од.,
- літаків — 368 (+0) од.,
- гелікоптерів — 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14537 (+30) од.,
- крилаті ракети — 2557 (+0) од.,
- кораблі/катери — 28 (+0) од.,
- підводні човни — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23925 (+44) од.,
- спеціальна техніка — 2993 (+2) од.
На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб 29.08.24, 00:00 • 27418 переглядiв