Генштаб: 182 бої за добу, третина - на Покровському напрямку

На фронті минулої доби сталося 182 бої, третина з них - на Покровському напрямку, триває операція в Курській області, повідомили у Генеральному штабі у ранковому зведенні за 2 вересня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 71 авіаудар, зокрема, скинув 91 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та двох засобах ППО противника.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці - вказали у Генштабі.

Ще плюс 1350 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога