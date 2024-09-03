За сутки оккупанты потеряли 1360 военных и 10 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Среди потерь - 1360 военных, 10 танков, 35 бронемашин и другая техника.
За сутки захватчики потеряли 1360 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 03.09.24:
- Личный состав: 618960 (+1360).
- Танки: 8611 (+10).
- Бронированные боевые машины: 16821 (+35).
- Артиллерийские системы: 17664 (+18).
- РСЗВ: 1177.
- Средства ППО: 940.
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14537 (+36).
- Крылатые ракеты: 2578 (+21).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23972 (+47).
- Специальная техника: 3002 (+9).
Информация уточняется.
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