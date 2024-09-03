В районе Глубокого враг дистанционного заминировал дороги, в Волчанске провел ротацию личного состава - ОТГ «Харьков»

На Харьковском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые пытаются продвигаться. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений на отдельных участках местности. Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по состоянию на 9:30 3 сентября, передает УНН.

Детали

Как указали в ОТГ "Харьков", в районе населенного пункта Глубокое отмечено прибытие инженерного подразделения на передовые позиции 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Также отмечено дистанционное минирование дорог противником.

Вблизи Лукьянцев враг основные усилия сосредоточил на недопущении потери занимаемого положения. Проводит инженерные работы на позициях, налаживает систему связи. На передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса отмечаются отказы личного состава противника от выполнения поставленных задач.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи. Провел внутреннюю ротацию личного состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществил пополнение боекомплекта.

В районе населенного пункта Тихое противник осуществлял воздушную разведку местности с помощью БпЛА.

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За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 2 ракетных удара, 5 авиационных ударов с использованием 7 КАБов, и нанесли 21 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 388 раз.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 63 существа, из них безвозвратные - 21, санитарные - 42.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в частности: танк, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийских системы, 6 автомобилей, 1 единица специальной техники, 53 БпЛА.

Кроме того, сообщается об уничтожении 49 укрытий для личного состава.

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