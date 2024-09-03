197 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 3 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты, и 68 авиаударов, сбросив 77 КАБов. Кроме этого, совершил более 3900 обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении шли 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении наши воины остановили семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.

На Времовском направлении российские захватчики совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За добу окупанти втратили 1360 військових та 10 танків