19-летняя волонтер пострадала от обстрела во время эвакуации в Волчанске

В Волчанске Харьковской области во время вражеского обстрела ранена 19-летняя волонтерка, которая помогала с эвакуацией, она госпитализирована в медицинское учреждение, сообщил в четверг председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

14-00, Чугуевский район, город Волчанск. Во время эвакуации людей в результате обстрела пострадала 19-летняя волонтер, госпитализирована в медицинское учреждение - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами за минувшие сутки в области следующая:

▪️04-50 5 сентября Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка, садовое товарищество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500м.кв.

▪️ После 22-00. Купянский район, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших.

▪️ 11-09 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка, за пределами. В результате обстрела горела трава. Пострадавших нет.

▪️11-43, 11-48, 12-00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки.

▪️12-15 Харьковский район, Дергачевская громада, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел дом.

▪️14-00 Чугуевский район, г. Волчанск. Во время эвакуации людей в результате обстрела пострадала 19-летняя волонтер, госпитализирована в медицинское учреждение.

▪️Близько 16-00 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате артобстрела около 16-00 пострадал 71-летний, госпитализирован.

▪️16-22 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.