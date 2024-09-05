Ворог продовжує штурмові дії у Вовчанську, також тривають бойові зіткнення у Стариці – ОТУ "Харків" про ситуацію в області
Київ • УНН
На Харківщині окупанти ведуть штурмові дії у Вовчанську та Стариці. За добу було 2 бойових зіткнення, 1 ракетний удар та 35 атак дронами-камікадзе, 407 обстрілів позицій ЗСУ.
На Харквщині без суттєвих змін: противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови в місті Вовчанськ, а також в Старицях. Крім того, загарбники намагаються провести евакуацію втрат.
Пише УНН із посиланням на офіційний ТГ-канал оперативно-тактичного угруповання "Харків".
Деталі
Оперативна обстановка на Харківському напрямку, станом на 10.00 05.09.2024.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони.
Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Стариці.
Протягом минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. російські окупанти також завдали 1 ракетний удар та 35 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 407 разів
В районі населеного пункту Глибоке противник проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Тим часом, поблизу Лукʼянців на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу через відмови особового складу виконувати спеціальні завдання, спостерігається нестача питної води та пального до генераторів.
Нагадаємо
19-річна волонтерка постраждала від обстрілу під час евакуації у Вовчанську.
В районі Глибокого ворог дистанційного замінував дороги, у Вовчанську провів ротацію особового складу - ОТУ "Харків"03.09.24, 09:55 • 16991 перегляд