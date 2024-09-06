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Чергове місто-примара, внаслідок дій рф: у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ

Київ • УНН

 • 25345 перегляди

Місто Вовчанськ на Харківщині майже повністю зруйноване внаслідок ударів російської артилерії та дронів. Українські військові відбивають постійні атаки противника, який несе значні втрати.

Місто Вовчанськ, в якому за п'ять кілометрів від держкордону з росією проживало понад 17 тисяч українців, наразі від ударів артилерії та FPV-дронів - майже повністю зруйноване.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького".

Деталі

Місто  Вовчанськ майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. Це - піхотна "м’ясорубка" для росіян. Наразі Вовчанськ - чергове місто-примара, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами.

Це, "вкотре доводить, що противник має на меті лише тотальне винищення всього на своєму шляху і захоплення квадратних кілометрів за будь-яку ціну",  ідетья у дописі.

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В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні "крила". Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі.

Розповідь командира

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"Самурай", командир 2 Механізованого батальйону Окремої президентської бригади:

У противника була певна перевага по дронах, зараз у нас щонайменше паритет. За даними перехоплень, вони дуже скаржаться на кількість наших БпЛА — розвідувальних та ударних, як вони їх називають

- каже військовий. 

Всі намагання противника оволодіти північною частиною Вовчанська за річкою Вовча успіху не мали. Спроби пробити коридор до агрегатного заводу, до заблокованих там окупантів, теж успіху не мали. Противник постійно, щоденно несе великі втрати, зазначає "Самурай".

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Військовий зауважує, що у бій на цьому напрямку, як і на більшості інших, росіяни пускають здебільшого піхоту.

"Техніка для них дорожча і цінніша. Під цілодобовим спостереженням з повітря просунутись хоча б на кілька будинків вперед - складне завдання. ... Але сказати, що в них нікудишній особовий склад, я не можу.

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Три місяці битися головою об стіну, постійно ходити на штурми, кожен день штурмувати якісь будівлі — це теж треба, вибачте на слові, мати яйця. І цих самогубців теж треба десь шукати, які можуть кожен день йти і д0хнути. І вони ж ідуть, знають, що вчора туди група пішла і не повернулась. І все одно йдуть.- пояснює командир 2 Механізованого батальйону Окремої президентської бригади.

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