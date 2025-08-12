На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупанта

$41.450.06
Ексклюзив
15:14 • 19984 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 20721 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 40041 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 27085 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 29768 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 64178 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 62217 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 62990 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 29429 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 20577 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Популярнi новини
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 60513 перегляди
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 5184 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 20713 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 7498 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 10339 перегляди
Публікації
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 744 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 19973 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 40017 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 64094 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 62131 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
УНН Lite
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 7738 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 60854 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 39169 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 195530 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 137362 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупанта

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного російського військового. Він провів півтора місяці на фронті, але не отримав обіцяної зарплати.

На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупанта

На Харківщині прикордонники "Форпосту" взяли в полон 19-річного загарбника. Він пробував на фронті півтора місяці та так і не отримав обіцяні йому гроші, пише УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

На Вовчанському напрямку бійці ДПСУ захопили 19-річного російського військового. До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією рф 

- повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що загарбник пройшов підготовку в Луганську. На фронті він пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати.

Його групу з чотирьох осіб накрив скид із дрона "Vampire" – троє загинули, він вижив і потрапив у полон 

- розповіли прикордонники.

Доповнення

російські війська повністю зруйнували місто Вовчанськ на Харківщині, перетворивши його на руїни. За словами прикордонників, у місті залишились лише згарища та зруйновані будівлі.

На Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм та захопили у полон вагнерівця.

Павло Зінченко

Війна
Вовчанськ
Державна прикордонна служба України
Бахмут
Луганськ