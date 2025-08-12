На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупанта

На Харківщині прикордонники "Форпосту" взяли в полон 19-річного загарбника. Він пробував на фронті півтора місяці та так і не отримав обіцяні йому гроші, пише УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

На Вовчанському напрямку бійці ДПСУ захопили 19-річного російського військового. До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією рф - повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що загарбник пройшов підготовку в Луганську. На фронті він пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати.

Його групу з чотирьох осіб накрив скид із дрона "Vampire" – троє загинули, він вижив і потрапив у полон - розповіли прикордонники.

Доповнення

російські війська повністю зруйнували місто Вовчанськ на Харківщині, перетворивши його на руїни. За словами прикордонників, у місті залишились лише згарища та зруйновані будівлі.

На Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм та захопили у полон вагнерівця.