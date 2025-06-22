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Кравченко рассказал о служебной квартире, жене и конкурсе в НАБУ

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко разъяснил вопросы, привлекшие общественное внимание, касающиеся его служебной квартиры и участия в конкурсе на должность главы НАБУ. Он подчеркнул свое право на служебное жилье как участник боевых действий и объяснил обстоятельства его приватизации и последующей продажи.

Кравченко рассказал о служебной квартире, жене и конкурсе в НАБУ

Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко на своей странице в соцсети расставил точки над «і» относительно ряда личных дел, которые привлекали внимание. В частности, речь идет о приватизации служебной квартиры, участии в боевых действиях, семейном положении и по поводу участия в конкурсе на главу НАБУ.

Передает УНН со ссылкой на страницу Руслана Кравченко в Facebook.

Детали

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил следующее:

Вижу, что ко мне приковано повышенное внимание. И это нормально. Должность Генерального прокурора предполагает бдительность, требовательность и общественное доверие.  

- отметил он. 

Должностное лицо заявил, что отвечать на манипуляции - самый низкий уровень публичного диалога, поэтому он расставит все точки над «і». Потому что важно быть честным перед людьми, перед командой и перед собой.

В частности, Кравченко рассказал о жилье. 

Первое. Квартира.

После службы в Крыму и зоне АТО – Дебальцево и Бахмуте – я, как военный прокурор, как участник боевых действий, был зарегистрирован в воинской части и состоял на учете лиц, имеющих первоочередное право на жилье. В декабре 2018 года я получил ордер на служебную квартиру площадью 42 квадратных метра в Подольском районе города Киева (Виноградарь). Это было мое законное право, предусмотренное статусом военнослужащего (военный прокурор) и законодательством. 

- сообщил он.

Кравченко отметил, что в течение трех лет он неоднократно пропускал свою очередь. Это было связано с тем, что в предложениях были квартиры большей площади, чем та, на которую он имел право.

Я мог, как это бывает, зарегистрировать ближайших родственников и искусственно увеличить свою жилищную норму. 

- пишет Кравченко. 

Кравченко подчеркнул, что получил ровно те 42 метра, которые принадлежали ему в соответствии с законом.

В 2019 году эту квартиру я приватизировал и в этом же году я женился. На тот момент у жены уже была собственная квартира, приобретенная до нашего знакомства. Эта квартира не влияла, не отменяла и не ограничивала мое законное право на жилье. Жена также не претендовала на приватизацию этой квартиры. 

- сообщил он. 

Впоследствии он ее продал, чтобы вырученные средства вложить в "котлован" квартиры немного большей площади,  - "аж 52 квадратных метра", резюмировал Кравченко.

Семейное положение

С женой мы официально разведены почти год, отметил в своем сообщении Кравченко.

Ее квартира осталась в ее собственности. На этом, считаю, тема исчерпана. Призываю уважать мое право на приватность и оставить это в покое. Ибо здесь речь не только обо мне.

- написал он. 

 Конкурс в НАБУ

Это не о личном. Это о системе, которую мы строим. Я ощутил это на себе во время участия в конкурсе на должность директора НАБУ

- отметил Кравченко. 

По результатам тестов на знание законодательства, аналитическое мышление, практические навыки и способности он набрал самые высокие баллы и возглавил рейтинг.

Но не прошел, добавляет в своем сообщении.

Тогда, как это часто бывает, профессионализм и профессионализм стали второстепенными. Их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием. 

- сообщил генпрокурор.

Кравченко подытожил в своем сообщении в соцсети, что он всегда открыт к конструктивному разговору, аргументированной критике и фактам. 

Но для меня остаются принципиальными три вещи: профессионализм, справедливость и готовность нести ответственность.

- отметил он. 

Напомним

21 июня 2025 года Президент Украины подписал указ №416/2025. Этим указом Руслан Кравченко назначен Генеральным прокурором.

Руслан Кравченко заявил, что Генпрокуратура будет реагировать на незаконные действия ТЦК. Также он подчеркнул продолжение борьбы с коррупцией совместно с НАБУ и САП.

Руслан Кравченко заявил, что для эффективной работы военной прокуратуры первоочередно необходимы кадры со стажем и опытом.

Игорь Тележников

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