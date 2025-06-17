Кравченко про військову прокуратуру: дайте мені можливість набрати людей зі стажем
Київ • УНН
Руслан Кравченко заявив, що для ефективної роботи військової прокуратури першочергово необхідні кадри зі стажем та досвідом. Він підкреслив важливість залучення кваліфікованих фахівців.
Руслан Кравченко під час відповіді на запитання нардепів перед голосуванням за призначення його на посаду Генерального прокурора, прокоментував чи потребує військова прокуратура окремого вертикального управління, та заявив, що в першу чергу необхідні люди зі стажем та досвідом, передає УНН.
Кравченко прокоментував, чи військова прокуратура потребує окремого фактичного вертикального управління з тими повноваженнями, які були чи можливо із збільшеними повноваженнями враховуючи особливий стан.
Не важливо чи буде діяти орган, чи змінить він назву, чи пройде реформування, все залежить чи будуть кадри в цьому органі, чи є кадри. Без кадрів та працівників, без прокурорів ніяких результатів ми не досягнемо. На сьогодні, щоб повернутися до прокуратури, наприклад мені з майже 12-річним стажем. Потрібно спочатку пройти конкурс, потім стажування й тільки потім я потраплю до прокуратури… Дайте мені можливість набрати зі стажем людей, із юридичною освітою, гідних фахівців до органів й тоді ви побачите результати
Кравченко наголосив, що в першу чергу потрібен кадровий потенціал.
"Чи прийме парламент закон про створення військової прокуратури чи іншого органу, як би він не називався, дайте, будь ласка, кадровий потенціал", - сказав Кравченко.
Доповнення
У 2024 році повідомлялося, що проходять певні консультації щодо того, в якій формі може існувати військова прокуратура. Також буде проведена робота для створення певного "інституту", щоб воєнні злочини розглядали судді, які мають необхідну для цього спеціалізацію.